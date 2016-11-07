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Hrant Dink davası başladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler Ve İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'un ifade vereceği duruşma salonuna, davanın hükümlülerinden Ogün Samast da duruşma salonuna getirildi.

Hrant Dink davası başladı

07 Kasım 2016 11:33

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 35 sanıklı davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar İstanbul eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun ve dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ile tutuklu sanık Ramazan Akyürek hazır bulundu. Dink cinayeti katil zanlısı hükümlü Ogün Samast da cezaevinden getirildi. Davanın tutuklu sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in ise bir soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu gerekçesiyle duruşmaya getirilemediği öğrenildi.

Davanın bugün başlayan ve Cuma günü sona erecek olan duruşmasında, bir önceki celsede alınan karar gereği, Ahmet İlhan Güler, Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun ifade verecek.
İddianameye göre Ahmet İlhan Güler'in "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 15 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah'ın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.
 

Etiketler: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink


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