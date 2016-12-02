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Hrant Dink davası hakimi gözaltına alındı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davaya verilen arada, aynı mahkemenin üye hakimlerinden Bünyamin Karakaş'ın FETÖ soruşturmasında gözaltına alındığı öğrenildi

Hrant Dink davası hakimi gözaltına alındı

02 Aralık 2016 13:49

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada kısa bir araverildi. Kısa aranın ardından mahkeme mübaşiri salona gelerek duruşmaya 2 saat ara verildiğini açıkladı.

Yargılamayı yapan mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi. 

Başak Akbulut

Etiketler: hrant dink


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