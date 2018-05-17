Hrant Dink davasında 1 tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, sanık avukatları ve müdahil Dink ailesinin avukatlarının talepleri alındı. Talepte bulunan bazı avukatlar, müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması, sanıkların duruşmaya gelme zorunlulukları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın kendisinden Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi olan F4 belgesini yok etmesini istediğini belirterek, bu konuya şahit olan İstihbarat Daire Başkanlığında personel şube müdürü olarak çalışan Aydın Patan'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız'ın suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesine hükmetti. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, ismi belirlenen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 10, 11 ve 12 Temmuz'a erteledi.

Yusuf Melikoğlu

