Hrant Dink davasında ara kararlar açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutklu 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsi uygulanması şartıyla tahliye edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve Niyazi Malkoç'un da tutuksuz sanık olarak hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek, yakalamalı sanık olan Niyazi Malkoç'un Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapması üzerine yakalanarak mahkemeye sevk edildiğini, sanığın sorgusu yapıldıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildiğini tutanağa geçirdi.

Söz alan sanık Niyazi Malkoç, "2012 yılında emekli olup Almanya'ya yerleştim. Orada ikamet etmekteyim. Ailem orada ve çalışıp onların geçimini sağlamak durumundayım. Adli kontrol yasağı devam ederse ikamet ve çalışma iznimi kaybederim. Uygun görülürse yurt dışından gelerek duruşmalara katılmak isterim" dedi.

Duruşmada talepleri sorulan Ali Fuat Yılmazer, ileriki duruşmalarda nitelikli bir savunma yapmak istediğini belirterek, şu aşamada tahliye talebinde bulunmadığını söyledi.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Ali Fuat Yılmazer "Tasarlayarak adam öldürme", sanık Ramazan Akyürek'in "İhmali davranışla adam öldürme", sanıklar Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın ise "Kasten öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ve sanık Ercan Gün'ün "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu bulunduklarını, olayın yıllar önce toplumda oluşturduğu infialin halen dahi etkilerini sürdürmesi, öngörülen cezanın ağırılığı, dosya içerisindeki istihbarat raporlar değerlendirilerek tahliyelerinin reddine ve tutukluluklarının devamına hükmetti. Heyet, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ve Ramazan Akyürek'in "Resmi belgede sahtecilik" ve "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklulukta geçirdikleri süre ve kanunda öngörülen ceza miktarları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Ancak diğer suçlardan tutuklu bulunan iki isim cezaevinden çıkamayacak. Mahkeme, Ali Öz'ün ev hapsinin kaldırılması talebini reddederken, sanık Niyazi Malkoç'un adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu