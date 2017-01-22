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Hrant Dink mezarı başında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Hrant Dink mezarı başında anıldı

22 Ocak 2017 16:33
Hrant Dink mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Ölümünün 10’uncu yıl dönümünde Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenen tören ve dualarla mezarı başında anıldı. Dink’in kabri başında düzenlenen anma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşleri Yervant Dink, Horsof Dink, torunları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Bugün 10’uncu seneyi devriyesinde Hrant Dink’i muhabbetle andık. Bu vesileyle ben bir kere daha başta eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink’in Türkiye’deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Ailesine tekrar sabırlar diliyorum. Dava süreci sizinde yakından izlediğiniz gibi pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Ne tür karanlık oyunlar oynandığını, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek” dedi.

Tören sonunda sevenleri Dink’in kabri başına çiçek bıraktı.

(Murat Ergin - Serdal Altıntepe / İHA)


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