Diğer
Kategoriler

HSK 17 hakim ve savcıyı FETÖ'den açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

HSK 17 hakim ve savcıyı FETÖden açığa aldı

16 Şubat 2018 15:56

Edinilen bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa aldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç