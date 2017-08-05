HSK kararları Resmi Gazete’de

HSK Genel Kurulu’nun bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı çerçevelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çerçevesi, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Niğde illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin Yargı çerçevesi de Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verildi.

