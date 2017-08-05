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HSK kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile Adana ve Bursa Bölge Adiliye Mahkemelerinin yargı çerçevelerinin yeniden belirlendiği duyuruldu.

HSK kararları Resmi Gazetede

05 Ağustos 2017 08:39

HSK Genel Kurulu’nun bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı çerçevelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre; Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çerçevesi, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Niğde illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin Yargı çerçevesi de Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verildi.
 


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