HSK seçimi adaylarının belirlenmesi için alt komisyon oluşturuldu

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu TBMM’de toplandı. Toplantıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçimi konusu görüşüldü. Komisyon, HSK üyelerinin aday seçimi için alt komisyon oluşturulmasına karar verdi. Buna göre, AK Parti 9, Cumhuriyet Halk Partisi 2, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi 1 üye vermek suretiyle çalışması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi alt komisyona üye vermeyeceklerini tekrardan belirtti.

Ahmet Umur Öztürk