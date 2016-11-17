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HSYK, 203 kişiyi meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 149’u hakim, 44’ü Cumhuriyet savcısı olmak üzere 203 kişinin meslekten çıkarılmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

HSYK, 203 kişiyi meslekten ihraç etti

17 Kasım 2016 07:42

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan HSYK kararına göre; 149 hakim, 44 Cumhuriyet savcısı, 5 idare mahkemesi üyesi, 2 bölge adliye mahkemesi üyesi, 1 ağır ceza mahkemesi başkanı, 1 vergi mahkemesi üyesi ve 1 kurul müfettişi meslekten çıkarıldı. Kararda, ismi ekli listede bulunan kişilerin FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatları olduğunun sabit görüldüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesi uyarınca meslekten çıkarıldıkları belirtildi. 

Etiketler: HSYK, Resmi Gazete


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