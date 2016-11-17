Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan HSYK kararına göre; 149 hakim, 44 Cumhuriyet savcısı, 5 idare mahkemesi üyesi, 2 bölge adliye mahkemesi üyesi, 1 ağır ceza mahkemesi başkanı, 1 vergi mahkemesi üyesi ve 1 kurul müfettişi meslekten çıkarıldı. Kararda, ismi ekli listede bulunan kişilerin FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatları olduğunun sabit görüldüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesi uyarınca meslekten çıkarıldıkları belirtildi.