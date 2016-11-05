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HSYK eski Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticisi olmak suçundan aranan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram Malatya'da sahte kimlikle yakalandı.

HSYK eski Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandı

05 Kasım 2016 23:30

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, yol arama ve kontrol noktası uygulaması sırasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve yöneticisi olmak suçundan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.

Bayram'ın sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındığı bildirildi. 

Etiketler: HSYK


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