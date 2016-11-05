Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, yol arama ve kontrol noktası uygulaması sırasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve yöneticisi olmak suçundan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.

Bayram'ın sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındığı bildirildi.