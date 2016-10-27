Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi’nin ağır ceza mahemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakma üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre; 3711 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziantep 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir 13’ücü Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’yle Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi.