Diğer
Kategoriler

HSYK kararları Resmi Gazete'de: 107 yargı mensubu meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu’nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

HSYK kararları Resmi Gazetede: 107 yargı mensubu meslekten ihraç edildi

06 Mayıs 2017 07:01

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 2017/682 sayılı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) üçüncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatları olduğu tespit edilen 107 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi. Meslekten çıkarma kararının HSYK’ya gelen şikayetler, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında yapılan araştırmalar FETÖ’yle ilintili dosyalarda görev alan hakim ve savcıların bu dosyalarda yaptığı işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve soruşturma sürecinde samimi bir şekilde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı ifade edildi.

Etiketler: HSYK, ihraç, Resmi Gazete


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!