Diğer
Kategoriler

Hüda Par referanduma 'evet' diyecek

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan'daki referanduma yeni ve sivil bir anayasa için ‘evet’ diyeceklerini açıkladı.

Hüda Par referanduma evet diyecek

15 Şubat 2017 13:23

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum kararlarının 'evet' olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "1982 Anayasasının belirtilen niteliği taşımadığı açıktır. Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde bulunduran bu anayasa halen de her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Her ne kadar farklı tarihlerde birçok kısmi değişiklik yapılmışsa da istenen netice elde edilememiştir. Kapsamı ne olursa olsun yapılacak kısmi değişiklerin hiçbir zaman yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığı tecrübelerle sahiptir. Yapılması gereken tümüyle yeni bir anayasadır. Milletimizin beklentisi ve talebi de bu yöndedir.

Biz de baştan beri parti programımızdaki ilkeler çerçevesindeki tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyoruz ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli buluyor, değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak görüyoruz" dedi.

Yapıcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu değerlendirmeler ışığında; milletin tercihine sunulan değişiklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksiz ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi ‘evet’ olarak açıklıyoruz."  

Etiketler: zekeriya yapıcıoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!