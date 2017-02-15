Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum kararlarının 'evet' olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "1982 Anayasasının belirtilen niteliği taşımadığı açıktır. Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde bulunduran bu anayasa halen de her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Her ne kadar farklı tarihlerde birçok kısmi değişiklik yapılmışsa da istenen netice elde edilememiştir. Kapsamı ne olursa olsun yapılacak kısmi değişiklerin hiçbir zaman yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığı tecrübelerle sahiptir. Yapılması gereken tümüyle yeni bir anayasadır. Milletimizin beklentisi ve talebi de bu yöndedir.

Biz de baştan beri parti programımızdaki ilkeler çerçevesindeki tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyoruz ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli buluyor, değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak görüyoruz" dedi.

Yapıcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu değerlendirmeler ışığında; milletin tercihine sunulan değişiklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksiz ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi ‘evet’ olarak açıklıyoruz."