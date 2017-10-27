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Hugo Rodallega PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor’da Hugo Rodallega Martinez, Çorum Belediyespor kupa maçındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Hugo Rodallega PFDKya sevk edildi

27 Ekim 2017 19:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yapılan toplantı sonrası alınan disiplin sevki kararlarını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"Adana Demirspor Kulübü futbolcusu Robert Ndıp Tambe'nin 24.10.2017 tarihinde oynanan Sarıyer- Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kahramanmaraşspor Kulübü'nün 24.10.2017 tarihinde oynanan Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü'nün 25.10.2017 tarihinde oynanan Batman Petrolspor -Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in 25.10.2017 tarihinde oynanan Çorum Belediyespor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler: Hugo Rodallega, PFDK, Trabzonspor

 

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