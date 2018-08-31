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Hukuk taban puanları 2018 | Hukuk bölümü puanları sıralaması | Hukuk bölümü sıralaması 2018

Hukuk taban puanları 2018 | Hukuk bölümü puanları sıralaması | Hukuk bölümü sıralaması 2018... Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacaklar gözünü puanlara çevirdi. En çok merak uyandıran ise Hukuk bölümlerinin puanları oldu. Peki Hukuk taban puanları kaç? Hukuk bölümü puanları sıralama listesini nereden öğrenebiliriz? Hukuk bölümü puanları...

Hukuk taban puanları 2018 | Hukuk bölümü puanları sıralaması | Hukuk bölümü sıralaması 2018

31 Ağustos 2018 03:55

Hukuk taban puanları 2018 | Hukuk bölümü puanları sıralaması | Hukuk bölümü  sıralaması 2018... Milyonlarca öğrenci tercih yapmak için zamanla yarışıyor. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasından sonra herkes sıralama ve puanları çokça araştırıyor. En çok araştırılan bölümlerin başında Hukuk bölümü geliyor. Peki Hukuk taban puanları kaç? Hukuk bölümü puanları sıralama listesini nereden öğrenebiliriz? Hukuk bölümü taban puanları kaç? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde eğitim veren Hukuk Fakültelerinin taban puanları ise şöyle;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TÜM ÜNİVERSİTELERİN HUKUK BÖLÜMÜ TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

HUKUK FAKÜLTESİ NASIL OLUR? (HUKUK BÖLÜMÜ PUANLARI)

Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir. Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

Etiketler: Hukuk taban puanları 2018 | Hukuk bölümü puanları

 

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