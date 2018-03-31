Diğer
Kategoriler

Hükümet düğmeye bastı! ‘Erken Uyarı Sistemi’ göz açtırmayacak...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için harekete geçti.

Hükümet düğmeye bastı! Erken Uyarı Sistemi göz açtırmayacak...

31 Mart 2018 08:52

Saadet zincirlerinin tespit edilmesi için sistem oluşturulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK’nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağandışı artışta alarm verecek.

Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için “erken uyarı sistemi” kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.

Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, “Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.

Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” dedi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç