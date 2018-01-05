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Hükûmete faiz sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşürülmesi için eldeki tüm enstrümanların kullanılması gerektiğini belirterek “Söylemekten dilimde tüy bitti. Faiz sarmalı kırılmazsa işimiz zor” dedi.

Hükûmete faiz sitemi

05 Ocak 2018 08:09

Faizin düşürülmesi konusunda Merkez Bankası’na eleştirileri bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda hükümete de sitem etti. Erdoğan, hükûmetin faizin düşürülmesi için elindeki tüm enstrümanları kullanması gerektiğini söyledi. AK Parti’nin yıl başının hemen öncesinde yapılan son MKYK toplantısında ekonomik gelişmeler konusunda bir sunum yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumunda, büyüme rakamlarına dikkat çekildi ve yeni hedefler dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu sunumu dinledikten sonra, sözü enflasyon rakamlarına ve faiz oranlarına getirdiği öğrenildi. Erdoğan, daha önce de birçok defa dile getirdiği, yüksek faizin olduğu ülkelerde enflasyonun düşürülmesinin mümkün olmadığı tezini hatırlattı. Erdoğan “Şu faizleri bir türlü düşüremediniz. Söyleye söyle dilimde tüy bitti, ama ben söylemeye devam edeceğim. Her zaman söylüyorum, bu enflasyonun sebebi faizler. O kadar söylüyorum Merkez Bankası adım atmıyor. Hükûmetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lâzım.” ifadesini kullandı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın “Merkez Bankası bağımsız biliyorsunuz. Nasıl müdahale edeceğiz.” demesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tamam, bağımsız ama hükûmetin de bu konuda enstrümanları var. Onu devreye sokun. Faiz sarmalının kırılması lazım. Faiz olduğu sürece bir sermaye birikimi olmuyor. Faiz sarmalını kırmazsak işimiz zor.” diye konuştu.

 Türkiye Gazetesi

Etiketler: enflasyon, erdoğan, faiz, faiz düşürülmeli

 

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