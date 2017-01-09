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Hükumeti kurma görevini aldı

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, hükumeti kurma görevini 11 Aralık’ta yapılan genel seçimleri az farkla kazanan VMRO-DPMNE lideri Gyorge İvanov’ye verdi.

Hükumeti kurma görevini aldı

09 Ocak 2017 21:27

Siyasi kariyeri boyunca dördüncü kez bu vazifeyi üstlenen Gruevski’nin yeni kabineyi ve hükumet programını oluşturmak için 20 gün süresi bulunuyor. Koalisyon hükumeti için Arnavut partilerin desteğini araması beklenen Gruevski’nin bu sürenin ardından 15 gün içerisinde parlamentodan güvenoyu alması gerekecek.

11 Aralık 2016 tarihinde yapılan genel seçimlerde İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya’nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) 51, muhalif Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM) ise 49 milletvekili çıkarmıştı.

Cumartesi günü bir araya gelerek hükumet kurulma sürecinde ortak hareket etme kararı ve Makedonya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Arnavutlar için daha geniş haklar sağlanması yolunda ortak mücadele kararı alan meclisteki üç Arnavut partisinin ise parlamentoda toplam 18 milletvekilleri bulunuyor.

Etiketler: Hükümeti kurma görevi, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, VMRO DPMNE lideri Gyorge İvanov


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