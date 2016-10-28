Başbakan Yardımcısı Kaynak, AFAD’da ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kaynak, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak, Musul gündemine ilişkin soruya, “Musul aslında bölgenin önemli kentlerinden biri. Iraktaki kaos Musul’un nüfusunu yarıya düşürmüş durumda. Bizim beklentimiz çok büyük bir göç harekâtı değil. Göç muhtemelen olacaktır ama çok büyük bir Suriye’den olduğu gibi yoğun göç dalgası değil. Sebep şu Musul’un etrafında yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerleri var. Musul biliyorsunuz Türkiye’ye de fiziki olarak uzak. Topoğrafyada Musul’dan Türkiye’ye gelinmesi için dağlık kesimlerin geçilmesi gerekiyor. Geçen hafta ilk Kızılay vasıtasıyla 20 TIR gıda maddesi gönderdik. Birinci aşamadaki planımız Musul’da kent merkezinden çıkabilecek insanları o bölgede güvenli bölgelerde tutabilmek. Köylerde, yerleşim yerlerinde tutabilmek. Bunun içinde öncelikle gıdalar, ihtiyaç maddeleri, ilaçlarını temin etme kararındayız. Ama daha önemli bir hadise olursa o yerleşim yerleri köyler, kasabalar bu ihtiyaca kafi gelmezse orada daha önce oluşturulmuş 9 tane kamp var. Her türlü hazırlığımız var. Türkiye’ye doğru bir intikal olursa Akçakale’de birkaç yerde boş tuttuğumuz kapasite var. Bunlarla ilgili tüm hazırlığımız şuanda tamam. İstiyoruz ki orada bir mezhep savaşının fitili ateşlenmesin, istiyoruz ki oradaki sivil halk yerinde edilmesin” cevabını verdi.

“BÜYÜK BİR TEHLİKE BÜYÜK BİR PANİĞE GEREK OLACAK BİR HADİSE YOK”

Musul’un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye’yi de yakından etkileyeceği ve asit yağmurlarının yağacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kaynak, şunları kaydetti:

“Dünkü tahminleri biz söylemiştik. Dün açıklamalarımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm departmanı ve AFAD 24 saat takip ediyor. Meteoroloji ayın 22’sinden itibaren rüzgar ve yağmur bulut hareketlerini takip ediyordu. Bugün itibariyle yoğunluğunda azalma var. Bugün başlayacak yağmur Kuzey’den esecek rüzgarlar sebebiyle yönünü değiştirecek olarak gözüküyor. Zaten yoğunluğunu kaybetmiş ya da azalmış bir vaziyette. Büyük bir tehlike büyük bir paniğe gerek olacak bir hadise yok. Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Başkanlığı ile görüştüm. Onların söylediği şu, bu olsa bile astım gibi bir kısım kritik hastalıkları tetikleyecek bir problemi olan kişilerin kapalı yerlerde bulunması tavsiyesini yapıyorlar. Bizim şuan ki kanaatimiz riski hemen hemen yok denecek kadar azaldı şeklinde.”

Kaynak, olası bir asit yağmuru durumunda gıda maddelerinin üzerinde oluşan tabakanın yıkanarak giderilebileceğini belirterek, “Gıda maddelerinin üzerinde oluşacak tabakalarını yıkanma ile giderilebileceğini ifade ediyorlar. İnsan için risk en çok solumada ama şuan büyük bir riskin olmadığını düşünüyoruz. Acil önlem almamızı gerektirecek hiç bir şey yok” dedi.

“TOPLAM BUGÜN İTİBARİ İLE GÖÇMEN SAYISI 2 MİLYON 753 BİN 696”

Türkiye’deki göçmen sayısına ilişkin ise Kaynak, “Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra Suriye’den Türkiye’ye bir tek göçmen geçmemiştir. Bu önemli bir hadisedir. Toplam bugün itibari ile göçmen sayısı 2 milyon 753 bin 696. Bunun tamamı Suriye değil. Iraklı var. Özbek var. Filistinli var. Ermenistan’dan gelenler var. Ülkemizde DEAŞ teröründen kaçan Ezidiler de barındırıyoruz. Onları daha iyi şartlar sağlayacak bir planımız var AFAD olarak, o planı sonuçlandırdığımız da sizlere sunacağız. 255 bin 506’si geçici barınma merkezlerinde yaşıyor. Bizim yıl sonuna kadar hedefimiz geçice barınma merkezlerinin bir kısmı konteyner bir kısmı çadır. En az yüzde 60’ını konteyner taşımak. Çünkü 5,5 yıl olmuş çadırda yaşamanın da zorlukları malum. Bu yıl sonuna kadar Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana’yı, Kahramanmaraş tamamlandı. Osmaniye ve Adana’yı da tamamlayarak yıl sonuna kadar 160 binini çok daha iyi şartlara sahip konteynerler da barındıracağız” diye konuştu.

Kaynak, bu yıl içerisinde 960 bin okuma çağındaki mülteci çocuğun 500 binini okulla buluşturacaklarını ifade ederek, “3 yıl içerisinde okullaşma oranını mülteciler bakımından da yüzde 100’e çıkaracağız. Bu süre içerisinde sadece okullaşmayı değil, meslek eğitimini de tamamen planlamış olacağız” mesajını verdi.

Kaynak, gündeme ilişkin açıklamalarını ardından acil bir duruma karşı oluşturulan 81 ilden bağlantının gerçekleştirilebileceği AFAD Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini gezdi. Kaynak, merkezdeki incelemesi sırasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı canlı yayından dolayı CNN Türk ve Kanal D Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a 13 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun yapmış olduğu tabloyu hediye etti.