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Hükümetten Bahçeli'nin erken seçim teklifine jet yanıt

Bekir Bozdağ :"Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır "

Hükümetten Bahçelinin erken seçim teklifine jet yanıt

17 Nisan 2018 11:30

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirerek, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise "Bahçeli'nin teklifini kurullar değerlendirir" açıklamasında bulundu.
 

BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'DA ERKEN SEÇİM YAPILMALI! 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. "26 Ağustos'ta erken seçim yapılmalıdır" dedi.

 

 

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