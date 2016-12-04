Bedelli askerlik şuan gündemde olmadığını söyledi. Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CNN Türk'te katıldığı programda bedelli askerlik açıklamasında bulundu. Bedelli askerlik için bir hazırlık olacak mı sorusuna Kaynak, "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.