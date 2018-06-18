Hükümetten bütçe açıklaması!

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe istatistikleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstihdam artmaya devam ediyor. Mart ayına ilişkin manşet işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,1’e geriledi. Bütçenin harcama tarafında ilave harcamalar olmakla birlikte, elde edilen ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma ve imar barışı düzenlemelerinden elde edilecek ilave gelirler 2018 yılı bütçe hedefinin gerçekleştirilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

Maliye Bakanlığı 2018 yılı Mayıs ayı bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre; Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi 2,7 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesinde 8,7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. Bütçe gelirleri Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 70 milyar TL, vergi gelirleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 61,2 milyar TL oldu. Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış genele yaygın ve yüksek oranda olduğu belirtilirken kurumlar geçici vergisi yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin beyan edilen karlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koydu.

"İstihdam artmaya devam ediyor"

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe istatistikleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "İstihdam artmaya devam ediyor. Mart ayına ilişkin manşet işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,1’e geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon kişi arttı. Mayıs ayı gelir vergisi tahsilatlarında yüzde 16,6 oranındaki artış istihdam artışının devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca toplam gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında artış gösterdi" dedi.

Tüketim tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21,8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini kaydeden Ağbal, "Ancak bu ayda KDV iadelerinin yüzde 54,4 oranında artması nedeniyle dahilde alınan net KDV tahsilatı yüzde 7,9 oranında azaldı. KDV iadelerindeki artışta ihracat kaynaklı yapılan iadelerle KDV iadelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz yeni düzenleme ve uygulamalar etkili oldu. Bu yolla işletmelere kaynak noktasında önemli bir katkı sağlandı. Mayıs ayında ithalde KDV yüzde 25,7, ÖTV ise yüzde 12,1 oranında arttı. Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçesi 20,5 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinde 11 milyar TL faiz dışı fazla oluştu" ifadelerini kullandı.

"İlk beş ayda vergi gelirleri bütçe hedefinin üzerinde"

Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 oranında artarak 302,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: "İlk beş ayda vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 ile bütçede öngörülen yüzde 15,2’lik artış oranının üzerinde gerçekleşti. Bu artışta başta gelir, kurumlar, KDV ve ÖTV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili oldu. Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 37,9 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 17,9 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde yaşanan yüksek vergi gerçekleşmeleri ekonominin ikinci çeyreğinde büyümenin olumlu seyrettiğine ve vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan yeniden yapılandırma kanunları kapsamında Mayıs ayında 1,4 milyar TL, yılbaşından itibaren ise 5,7 milyar TL gelir elde edildi. 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları başladı, 31 Temmuz 2018’de sona erecek. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. Bu Kanun devlete borcu olanlara kaçırılmaz ve tarihi fırsatlar sunmaktadır. Bugün itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuru sayısı 1 milyon 271 bin 944’e ulaştı. Yapılandırılan alacak tutarı 9 milyar 198 milyon TL’ye; yapılan tahsilat ise 152 milyon TL’ye ulaştı".

"Yatırım harcamaları yılın beş ayında artış gösterdi"

Mayıs ayında bütçe giderleri yüzde 31,7 oranında artarak 67,3 milyar TL, Ocak- Mayıs döneminde ise yüzde 20,9 oranında artarak 322,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Maliye Bakanı Ağbal, "Mayıs ayında ve Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferleri harcamaları yüksek bir seyir göstermiştir. Bu dönemde eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım ve sulama sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasındaki çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu kapsamda 2017 yılının ilk beş ayında sermaye giderleri ve sermaye transferleri dahil 18,3 milyar TL toplam yatırım gideri gerçekleşmiş iken, 2018 yılının aynı döneminde 37,2 milyar TL yatırım gideri gerçekleşmiştir. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımızın refahı yükselecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Yıl sonu bütçe hedefini koruyoruz"

Ocak-Mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri gelir tarafı itibarıyla son derece olumlu olduğunun altını çizen Bakan Ağbal, "Bütçenin harcama tarafında ilave harcamalar olmakla birlikte, elde edilen ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma ve imar barışı düzenlemelerinden elde edilecek ilave gelirler 2018 yılı bütçe hedefinin gerçekleştirilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır. Yılın ikinci yarısında harcamalar kontrollü bir şekilde dengelenirken elde edilen ilave gelirler tasarruf edilmek suretiyle ekonomi politikalarına destek olunacaktır" ifadelerini kullandı.