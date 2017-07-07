Hükümetten flaş Bank Asya açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bank Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bank Asya'da sigorta kapsamında (100 bin TL altı) olduğu belirlenen 1 milyon 163 bin 762 adet mudiye ait toplam 974 milyon 402 bin 306,10 TL'den TMSF ve iştiraklerine borcu bulunduğu belirlenen 722 adet mudiye ait 70 bin 22,67 mahsup edildikten sonra geriye kalan 974 milyon 332 bin 283,4 TL ödemelerine aracılık etmesine karar verilen Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye (Vakıf Katılım) 2 Aralık 2016 tarihinde aktarılmış ve 5 Aralık 2016 tarihi itibarıyla banka tarafından ödemelere başlanmıştır. Diğer taraftan, 1 Nisan 2014 tarihi ile bankanın fonun yönetimine geçtiği 3 Şubat 2015 tarihleri arasında FETÖ/PDY elebaşısının çağrısıyla eş zamanlı olarak yeni hesap açmak ya da mevcut hesabına ilave para yatırmak suretiyle hesabında 5 bin TL ve üzerinde artış gerçekleşenler ile FETÖ/PDY terör örgütüne yardım toplanmasına aracılık ettiği belirlenen şahıslara ait hesaplar, sigorta kapsamına alınması amacına matuf olarak bölünerek yatırıldığı şüphesi uyandıran hesaplar ile basın yayın organlarında hakkında örgüt bağlantısı nedeniyle yayınlar yapılmakla birlikte hesabı üzerinde bloke tesis edilmediği belirlenen şahısların hesapları üzerine Bank Asya Teftiş Kurulunun raporları üzerine Fon Kurulu kararıyla bloke tesis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Canikli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayrıca kayyum atanan şirketlerin gerçek kişi ortakları ile MASAK tarafından bildirilen hakkında savcılık makamlarınca inceleme yapılan şahısların hesapları üzerine de aynı şekilde bloke tesis edilmiştir. Tesis edilen blokolerle ilgili mudi ve katılım fonu bilgileri ise şöyle; Bank Asya teftiş raporlarında mudi adedi 40 bin 291, tutar 346 milyon 541 bin 707,13. Denetim dairesi raporlarında mudi adedi 122, tutar 1 milyon 451 bin 999,13. Kayyım şirketleri ortakları mudi adedi 239, tutar 1 milyon 326 bin 452. MASAK incelemesi mudi adedi 6 bin 300, tutar 18 milyon 793 bin 404,26."

Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla toplam 437 milyon 549 bin 269,30 TL tutarında sigortalı katılım fonu ödemesinin yapıldığını belirten Canikli, "15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutar 536 milyon 853 bin 43,70 TL olup, bu tutarın 118 milyon 757,025 TL'lik kısmı üzerinde ödemeye engel herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.

Fonun kayyum olarak atandığı şirketlere ilişkin açıklamada bulunan Canikli, "Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden 965 şirkette kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyım olarak atanmıştır. Ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına Fon kayyum olarak atanmıştır. Bu şirketlerin türlerine göre dağılımı; 496 anonim şirket, 354 limited şirket, 22 anonim/limited şirket şubesi, 67 ticari işletme/1 ticari işletme şubesi, 5 yurt dışında kurulu şirket, 9 işletme, 3 kollektif şirket, 3 ortaklık, 2 adi komandit şirket, 1 adi ortaklık, 1 kooperatif, 1 avukatlık ortaklığı şeklindedir. Bu şirketlere toplam 312 kişi atanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Canikli, "Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar TL, özkaynak toplamı yaklaşık 18,2 milyar TL, ciro toplamı yaklaşık 21,9 milyar TL olup, bu şirketlerde yaklaşık 46 bin 357 kişi istihdam edilmektedir" dedi.