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Hükûmetten indirim müjdesi! Düğmeye basıldı

Hükûmet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor.

Hükûmetten indirim müjdesi! Düğmeye basıldı

09 Temmuz 2017 11:33

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Mevcut sistemde yatırım indirimine ilişkin koşullar çok zor. İşletme kârlı olduğu sürece yatırım indiriminin realize edileceği bir sistem getiriyoruz' dedi.Mevcut sistemde bir tevsi yatırımı yapılırken yıllarca vergi kolaylıklarından yararlanılmadığını anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kanundan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şimdi onu değiştiriyoruz. Tevsi yatırımlarda yatırım indiriminin çok daha hızlı bir şekilde realize olmasının önünü açıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

6 AYDA 4.5 MİLYAR DOLAR

Yatırımların teşvik edilmesi için hükümet vergi istisnaları tanıyor. Teşvik bölgelerine göre, yatırımcılara gelir, kurumlar, gümrük vergisi ile KDV'de belli istisnalar sağlanıyor. Türkiye'ye yılın ilk 6 ayında sıfırdan yatırımlar, ortak girişimler, birleşme ve satın almalarla yaklaşık 4.5 milyar dolar geldi.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi

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Etiketler: özel sektör


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