Hükümetin büyük bir titizlikle hazırlıklarını sürdürdüğü Kanun Hükmündeki Kararname’de (KHK) yer verilen sürpriz maddenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Hükümet, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile kamudan tasfiye edilenlere, “yargı yolu”nu açmaya hazırlanıyor. Çıkarılacak kararname ile on binlerce kişiye, “Yargıya başvur, aklanırsan dön” denilmiş olacak. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bu düzenlemenin ana hatlarını, Habertürk Televizyonu canlı yayınında, “Göreve iade için KHK geliyor. Öte yandan FETÖ mensuplarının ihracı var. FETÖ üyesi olmayanların sayısı çok düşük. Mağduriyet söz konusu değil, hatalar olabilir, onları düzeltiyoruz. OHAL biterken bir yetki vereceğiz idareye. Bu kapsamda hata tespit edilirse, düzenleme yıllar sonra da yapılabilecek” ifadeleriyle dile getirmişti.



FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR



Kaynaklar, söz konusu maddenin nasıl düzenleneceğine ilişkin olarak, “Hukukçular madde üzerinde çalışıyor. İşin özü, kamudan atılanlara ve FETÖ kapsamında idari yaptırım uygulanan müteahhitlere ‘yargı yolu’nun açılmasıdır. Madde, bunu düzenleyecek” açıklamasında bulundu.



Kaynaklar, FETÖ kapsamında bazı askerler, polisler, yargı mensupları ve eski kamu personeli hakkında devam eden yargı sürecine vurgu yaparak, “Çıkarılacak KHK, yargı süreçlerini etkilemeyecek” diye konuştu.



Hükümet, OHAL döneminde KHK’larla atılan adımlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile örtülü ya da açık gerilim yaşıyor. Bu düzenleme ile birlikte AB ile yaşanan gerilimin de azalacağı öngörülüyor.



AİHM BAŞVURULARI:



KHK’larla hakkında işlem yapılan eski kamu personeli ve bazı müteahhitler, iç hukuk yolu kapalı olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmaya hazırlanıyor. Hükümet, yeni çıkarılacak KHK ile iç hukuk yollarını işleterek, AİHMbaşvurularının da önünü kesmeyi ve bu konuda olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Olcay Aydilek - Gazete Habertürk