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Hükümetten Suriye'ye operasyonla ilgili ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyon öncesi Türkiye'ye bilgi verildiğini açıkladı.

Hükümetten Suriyeye operasyonla ilgili ilk açıklama

14 Nisan 2018 10:20

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