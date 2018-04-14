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iha.com.tr »
Politika »
Hükümetten Suriye'ye operasyonla ilgili ilk açıklama
14 Nisan 2018 10:20
Hükümetten Suriye'ye operasyonla ilgili ilk açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyon öncesi Türkiye'ye bilgi verildiğini açıkladı.
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14 Nisan 2018 10:20
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