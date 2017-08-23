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Hükümetten taşeron işçilere müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumuna ilişkin konunun önümüzdeki yasama döneminde TBMM’de çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Hükümetten taşeron işçilere müjde

23 Ağustos 2017 16:21

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuştu. Bir soru üzerine Bozdağ, "Taşeron konusu hükümetimizin gündeminde olan bir konu. Bizim seçim beyannamemizde ve hükümet beyannamemizde var. Gerek Çalışma Bakanlığı ve gerek Maliye Bakanlığı ile ekonomi ile ilgili bakanların defalarca toplantılar yaptılar. Bakanlar Kurulunda geniş bir şekilde müzakere edildi. Geniş çalışılması gereken konular üzerinde verilen talimatlarla ilgili bakanlıklar gerekli çalışmaları yapıyor. Önümüzdeki yasama yılı içinde atılması gereken adımlar atılacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanının atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Başkan yakında atanacak. Medyanın çok merakı var. Yakında merakınız gidecek" ifadelerini kullandı.

Güreşte dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp’i de tebrik eden Bozdağ, "Bütün sporcularımızı kutluyorum. Rıza Kayaalp benim için ayrı yeri var. Hemşehrim Rıza olimpiyat şampiyonu olacak kalitede bir güreşçi. Eminim ki olimpiyat madalyası da alacaktır. Konuştuğumuzda orayı da tamamlama sözü verdi. Tekrar tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.  


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