Hükümetten teröristbaşı Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili ilk açıklama

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ, Çek mahkemesinin terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakması hakkında, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır” dedi. Bekir Bozdağ, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, “Terörle mücadele konusunda ortaya konulan ortak iradeye de aykırı bir karardır” dedi. Bozdağ, kararın Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini de belirtti.

Müslüm’ün serbest bırakılmasının kendilerini şaşırtmadığını anlatan Bozdağ, “AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye’ye bakışları ortadadır. Bizim için şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.