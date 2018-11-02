Hükümlüler müzikle topluma kazandırıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Sanat Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği ile Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladıkları organize ettikleri “Müzikle Hayata Bir Adım Daha” projesi Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle tamamlandı. Konsere Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Başkanı Mahmud Esad Arar, Sanat Gönüllüler Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Başkanı Mahmud Esad Arar, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruluş amacı gençleri rehabilite etmek değil koruyucu faaliyetler yapmak üzerineydi. 3-4 yıllık süreçte biz rehabilitasyon noktasına da girdik ve güzel bir rehabilitasyon modeli oluşturduk. Bu model kapsamında daha önce bağımlılığa bulaşmış gençlerimizi rehabilite ettikten sonra hayata kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede yapılan bir projedir bu da. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, STK'larla, Araştırma Merkezileri ve Üniversitelerle ortaklaşa olarak bu tip projelere de giriyor. Bağımlılıkla mücadele eden kurumlarla etkin bir koordinasyon sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda da mali destekler sağlıyoruz. 4 yılda yaklaşık olarak 38 projeye 1 milyon 800 bin TL gibi bir destek verdik. Dolayısıyla da bağımlılıkla mücadele potansiyeli olan kurum ve kuruluşları da harekete geçirmek istiyoruz” dedi.

Gecede Denetimli Serbestlikten faydalanan hükümlülerin de aralarında yer aldığı korolar sırayla sahneye çıkarak konser verdiler. Gecenin sonunda ise TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Gürsoy Babaoğlu sahne alarak parçalarını seslendirdi.

Saim Çotuk

