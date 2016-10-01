TBMM’nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM’de verilen resepsiyona katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, gazetecilerin ikinci bir kalkışma ihtimali üzerine sordukları soruya “Bu tür duyumlar bitmez. Değişik şekillerde gündeme geliyor. Bunların organize bir şey olacağına… Tabi ki ciddiye alıyoruz, ama olacak manasında değil, biz her işimizi ciddiye alıyoruz. Bunlara ben şahsen ihtimal vermiyorum, öyle bir potansiyel yok” diye cevap verdi.

Orgeneral Akar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bölge halkıyla ilişkilerimizin ne kadar iyi gittiğini görüyorsunuz. Biz Kürt vatandaşlarımızla çok samimi ilişki içindeyiz. Bizim terörist unsurlar dışında herhangi bir kimseyle sıkıntımız olmadığını kaç kere söyledik. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri son derece hassas. Her türlü riski alarak, her türlü güçlüğe göğüs gererek oradaki vatandaşlarımıza herhangi bir zarar vermemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu da zaten bizim kültürümüz ve disiplinimizin gereği."

Derya Yetim