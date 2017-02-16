Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab müjdesini Katar’da verdi. “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” diyen Akar, bölgede arama tarama ve temizlik yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da bir grup gazete temsilcisiyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.

194 HEDEF VURULDU

24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 176'ncı gününe ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı ise bölgeye yönelik sabah saatlerinde yapılan harekatta 194 hedefe atış yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 30 hedefin vurulduğu, 17 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği" bilgisi verildi.

Okan Müderrisoğlu - Sabah gazetesi