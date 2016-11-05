Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ’ın havan topu saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep’te şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın Sincan’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar, burada yaptığı konuşmada, “Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum. Allah başta ailesi olmak üzere tüm silah arkadaşlarına sabırlar versin, güç kuvvet, metanet versin. Bildiğiniz gibi mücadelemiz uzun bir zamandır devam etmekte bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tüm olanlara rağmen birlik ve bütünlük içinde, ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için sizlerin güvenliği için yapılması gereken ne varsa gece gündüz yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili elimizden gelen her türlü imkânı kullanmak suretiyle ülkemizi mutlaka en kısa zamanda güvenli hale getireceğiz. Yurt içinde ve dışında teröristlerle mücadelemiz aralıksız sürüyor, sürecek. Bu konuda elimizdeki imkânlar yeterli elimizdeki gücümüz kuvvetimiz yeterli. Bir takım sorunlar yaşamış olsak da bu FETÖ’ün yol açtığı bir takım kazayı belayı yaşamış olsak da burada bütün silah arkadaşlarımızla beraber büyük bir azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Milletimizin ve ülkemizin güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİMİZİN KANININ BİR DAMLASININ DAHİ YERDE KALMAYACAĞINI HEPİNİZ BİLİN"

“Başta Alper olmak üzere bütün şehitlerimizin kanının hesabı soruldu, sorulmaya devam edecek” vurgusunu yapan Akar konuşmasında şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin, gazilerimizin kanının bir damlasının dahi yerde kalmayacağını hepiniz bilin. İster dağda ister ovada ister karda ister kışta ister gece ister gündüz bu mücadele aralıksız sürdü, sürmeye devam edecek. Bu konuda biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin sevgisini ve güvenini taşımaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, büyük bir şeref duyuyoruz. Dolayısıyla milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlere olan güvenini sarsmamak, sevgisini eksiltmemek bizim en önemli amacımızdır, maksadımızdır. Bu mücadele sırasında bizim tek hedefimiz teröristler gece demeden gündüz demeden en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Ancak hiçbir şekilde yurt içinde ve dışında masum hiçbir vatandaşımızın tırnağına dahi hiçbir zarar vermemesi için de her türlü tedbiri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum ve en kısa zamanda inşallah bu mücadelenin de büyük bir başarıyla büyük bir zaferle sonlanması için dualarınızı bekliyorum.”