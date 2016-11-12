Orgeneral Akar temasları esnasında, Mavi Vatan’ın önemine değinerek; deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerin korunması, çevre denizlerde ve bağlantılı deniz alanlarında deniz güvenliğinin sağlanması maksadıyla; etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücüne sahip olmanın ve bunu idame etmenin, ülke güvenliğinin teminatına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Birlik personelini bu yönde göstermiş oldukları gayretten dolayı kutlayan Orgeneral Akar, deniz kuvvetlerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da ileriye taşıyarak modern deniz harp silah ve araçlarını üretmeyi hedef edinmeleri gerektiğini belirtti.

Orgeneral Akar, şanlı sancağı, yurt ve dünya denizlerinde onurla taşıyan Türk leventlerine, 'rüzgarınız sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun' dileklerinde bulundu.