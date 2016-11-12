Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Hulusi Akar'dan donanma komutanlığında inceleme

Hulusi Akar'dan donanma komutanlığında inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; kara, deniz ve hava kuvvet komutanları ile birlikte, Şırnak, Cizre ve Silopi’de konuşlu birlikleri ziyaret ve denetlemelerini müteakip Gölcük’te, donanma komutanlığı ve bağlı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hulusi Akardan donanma komutanlığında inceleme

12 Kasım 2016 09:01
Hulusi Akar'dan donanma komutanlığında inceleme - Tıkla İzle

Orgeneral Akar temasları esnasında, Mavi Vatan’ın önemine değinerek; deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerin korunması, çevre denizlerde ve bağlantılı deniz alanlarında deniz güvenliğinin sağlanması maksadıyla; etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücüne sahip olmanın ve bunu idame etmenin, ülke güvenliğinin teminatına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Birlik personelini bu yönde göstermiş oldukları gayretten dolayı kutlayan Orgeneral Akar, deniz kuvvetlerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da ileriye taşıyarak modern deniz harp silah ve araçlarını üretmeyi hedef edinmeleri gerektiğini belirtti.

Orgeneral Akar, şanlı sancağı, yurt ve dünya denizlerinde onurla taşıyan Türk leventlerine, 'rüzgarınız sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun' dileklerinde bulundu.

Etiketler: Hulusi Akar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!