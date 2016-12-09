Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrottı’nin 08, 09 Aralık 2016 tarihlerinde FETÖ hain darbe girişimi ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında bazı açıklamaları yer almıştır. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Orgeneral Scaparrottı ile bir telefon görüşmesi yapmış; bu görüşmede Orgeneral Akar tarafından FETÖ darbe girişimi ile ilgili gerçekler ve bilinen görüşlerimiz bir kez daha kendilerine iletilmiştir” denildi.

Caner Ünver