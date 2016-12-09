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Hulusi Akar'dan NATO'ya telefon!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrottı’yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili görüşlerini aktardı.

Hulusi Akardan NATOya telefon!

09 Aralık 2016 19:20

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrottı’nin 08, 09 Aralık 2016 tarihlerinde FETÖ hain darbe girişimi ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında bazı açıklamaları yer almıştır. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Orgeneral Scaparrottı ile bir telefon görüşmesi yapmış; bu görüşmede Orgeneral Akar tarafından FETÖ darbe girişimi ile ilgili gerçekler ve bilinen görüşlerimiz bir kez daha kendilerine iletilmiştir” denildi.

Caner Ünver

Etiketler: Hulusi Akar, Nato


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