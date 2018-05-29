Hulusi Belgü: 'Aziz Yıldırım seçimi kaybetmekten korkuyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkan adaylarından ve kongre üyesi Hulusi Belgü, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. 2-3 Haziranda yapılacak olan seçimin çok yoğun geçeceğini belirten Belgü, “26 bin kişi aidat yatırmış. Bizim yaptığımız bir kamuoyu yoklaması var ve üyelerin yüzde 95’i oy kullanacak. 20 bin üstünde katılım olacak. Ne kadar çok Fenerbahçeli seçimlere katılırsa en verimli sonuç o zaman çıkacaktır” diye konuştu.

“Ne söylesem beni susturmaya çalışıyorlar”

'Ne söylesem bir şekilde yönetim önlem alıp beni susturmaya çalışıyor' diyen Hulusi Belgü, “Tedbir kararı da bunun için çıktı. Daha önce 2 yılda ihraç durumu vardı. Başkan adayı olmayı düşündüğüm seçime giremedim. Ben Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığım şeyleri söylüyorum. Fenerbahçe kötü yönetiliyor. Finansal olarak Fenerbahçe çok kötü yönetiliyor. Finansal Fair Play’den dolayı transfer yapamaz hale geldik ve kulübün borçları çok fazla yükseldi. Sağlıklı bir finansal yapı yok. Biz bunları eleştirdikçe başkan da beni susturmaya çalışıyor. Bu seçim çok önemli. Başkan da kaybedeceğini net bir şekilde hissediyor. Benim de seçim esnasında kongrede konuşma yapmamı istemiyor. Kongre üyeleriyle ikili ilişkilerimden dolayı onları etkileyebileceğimi düşünüyor. Keşke daha demokratik olabilseydik. Ne yazık ki başkanın böyle bir üslubu var. Gelin divanda konuşun diye söylüyor ama daha sonra kongrede konuşmamıza müsaade etmiyor. Bu işleri artık aştığımızı düşünüyorum. Kongrede çok fazla sayıda Fenerbahçe sevgisiyle doğruları gösteren insanlar var. Ben konuşamazsam onlar konuşur. Korkunun ecele faydası yok” ifadelerini kullandı.

“Aziz Yıldırım’ın tahliyesi hepimiz için bayramdı”

Sarı-lacivertli camiada herkes için Aziz Yıldırım’ın tahliyesinin bayram olduğunu belirten Belgü, “İçeride olan sadece Yıldırım değil Fenerbahçe'ydi. Saçma sapan bir suçlamaya maruz kaldı. Önümüzdeki günlerde mahkeme de olması gereken kararı verdi. Ama Aziz Yıldırım ne yazık ki serbest kaldıktan sonra kendi gördüğü eziyeti taraftara ve genel kurula yapmaya başladı. Taraftar mühendisliği yaptı. Bazı tribünleri kapattı ve bazı tribünlere kendisini destekleyen taraftarı aldı. Taraftar birbiriyle kavga etmeye başladı. Genel kurulun da mühendisliği yapılıyor. Kendisini destekleyecek insanları üye yapmaya çalışıyor ve üyelik ücretlerini ödüyor. Fenerbahçe’de eskisi gibi demokratik bir ortam yok. Seçime gidilirken kongrenin sağlıklı yapılacağı konusunda endişeliyiz. Bir kimlik kartı diyorlar, başka şeyler diyorlar. Sandık sayıları çok az. 26 bin kişinin oy vereceği yerde 38 sandık çok az. Dönüp baktığınız zaman oy verme işlemi 3-4 dakika sürse ne kadar süre yapacak göreceksiniz. Fenerbahçe’de değişmesi gereken en önemli şeyin demokrasinin geri gelmesi olduğuna inanıyorum. Başarılı olduğu takdirde başkanın etrafında toplanılır. Başarısızlık olduğu zaman da başkan eleştirilebilmeli ve değiştirilebilmelidir” dedi.

“Aziz Yıldırım bahsettiği paraların yüzde 1’ini vermiştir”

Aziz Yıldırım’ın kulübe daha önce 30 milyon Dolar ve şimdi de 150 milyon Dolar verdiği yönündeki söylemlerinin hatırlatılması üzerine Hulusi Belgü, “Bunu ben söylemiyorum faaliyet raporları söylüyor. Hiçbir faaliyet raporunda veya bir yöneticiden böyle bir açıklama girişi mevzu bahis değil. Yapması gereken gayet basit bir şey var. Neresinde faaliyet raporunda giriş yapmışlar açıp söylesinler. 8 milyon TL gözüküyordu alacaklar ama divanda 6 milyon TL denildi ve 6 milyon TL 1.5 milyon Dolar yapar. Başkanın böyle bir parayı verdim havasını oluşturmasını ben anlamıyorum. Fenerbahçe kulübü, başkanın döneminde 570 milyon Dolar borç içerisinde. Daha önceki genel kurullarda Fenerbahçe’nin borcu yok her şey güllük gülistanlık diye iddia ediyordu. Baktığınız zaman şu anda Fenerbahçe futbolcu maaşlarını ödeyemez, transfer yapamaz bir hale geldi. FFP’den ceza aldık ve önümüzdeki dönem de alması muhtemel. 2017 yılında 369 milyon liralık bir zarar var. Benim hesabıma göre 2018’de 700 ila 800 milyon TL olacak. Bu şekilde kulübün yaşama imkanı yok. Herhalde Aziz Yıldırım’ın kafasında kulübü daha sonra zengin bir Arap’a Rus’a satma ihtimali var. Kulüp çok büyük zararda. Aziz Yıldırım da bahsettiği paraların yüzde 1'ini anca vermiştir” şeklinde konuştu.

“Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım’a inanmakla hata yaptı”

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın çok takdir ettiği bir insan olduğunu vurgulayan Belgü, “3 Temmuz'da bence birçok yönetim kurulunun durmadığı kadar Fenerbahçe’nin arkasında durdu. Çok başarılı olmasını istiyoruz. Ama Aykut Kocaman ufak bir yanlış yaptı ve Aziz Yıldırım’a inanarak Fenerbahçe’ye geri döndü. Kulüpten içeriye giremez gibi laflar kullandı ona başkan. Bence hatanın büyüğü buradaydı. İstediği transferleri yaptıramadı ve takımı yönetemedi. Takım başarısız oldu. Fenerbahçe için ikinci olmak başarısızlıktır. Taraftarın da Aykut Kocaman ile ilgili görüşü şu anda olumsuzdur. İnşallah ilerleyen dönemlerde gene Fenerbahçe’nin başında olur. Biraz daha gidecek yolu var gibi gözüküyor” diye konuştu.

“Ali Koç benden daha iyi yönetecektir”

Belgü, Ali Koç’un Fenerbahçe için en iyi başkan adayı olduğunu söyleyerek, “Benden de daha iyi yönetecektir. Çok ciddi bir kuruluşun başında. Ben sevgimi her zaman gösteririm. En sevdiğim varlıklardan biri Fenerbahçe. Ali Koç pankartı asınca çok ilgi topladı. Birçok arkadaş telefon açtı nerede ne şekilde yaptırdığımızı sordu ve ben de elimden geldiğince yardımcı oldum. İlk yapan veya son yapan ben olmayacağım. Türkiye’de sanki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık seçimi varmış gibi her yerde Ali Koç’un resimleri var. Bu Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Hiçbir kulüpte yaşanmayacak bir şey. Fenerbahçe’nin de Ali koç gibi bir değere sahip çıkması lazım. İnşallah Ali Koç’un galibiyetiyle seçimler sonuçlanır” dedi.

“Aziz Yıldırım seçimi kaybedecek diye korkuyor”

Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren Hulusi Belgü, “Ben engellendiğim zaman benden de korkuyordu. Ama bunlar anti-demokratik hareketler. Fenerbahçe Kulübü Yıldırım ailesinin veya Aziz Yıldırım’ın değil. Önce taraftarın, sonra genel kurul üyelerinin. Üzerimize çok ciddi bir görev düşüyor. Fenerbahçe taraftarının ve genel kurulunun sahip çıkması lazım. Aziz Yıldırım'ın, 'benim istediğim başkan olur, istediğim zaman gider gelirim' söylemleri anti-demokratik bir durumu gösteriyor. Ben çok ciddi bir fark olacağını tahmin ediyorum. Üyelerimiz önlerine ne kadar engel olursa olsun gelip oylarını kullansınlar, net tavırlarını ortaya koysunlar. Ne kadar çok oy kullanılırsa Fenerbahçe gerçek sahibine o kadar çabuk ulaşacak” açıklamasında bulundu.

Ozan Buğra Koşar - Fatih Gavuz