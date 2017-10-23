Hulusi Belgü: 'Fenerbahçe'de demokrasi yok'

Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de seçimlerde demokratik bir ortam oluşmadığını ifade eden Belgü, "Ne yazık ki Fenerbahçe Kulubü’nde demokratik bir seçim yapıldığını iddia edemeyiz. Başkan, bütün listelerin girişinden çıkışına kadar her şeyine hakim. Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe Dergisi, Başkan’ın propaganda aracı olarak kullanılıyor. Demokratik bir ortam sağlanıp başkan adayı olan insanların Fenerbahce TV'de projelerini ve fikirlerini anlatması lazım. Bu sayede hem kongre üyeleri hem de kamuoyu bilgilendirilmiş olur" şeklinde konuştu.

Belgü: "Listelerin verilmemesi kulüp içindeki demokrasiye aykırıdır"

Fenerbahçe Kulübü’nün demokrasiden çok uzakta olduğunu ifade eden Belgü, "Bu durumu net bir şekilde üye listelerinin başkan adayı Ali Koç’a verilmemesinden görüyoruz. Üye listeleri Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisinde varsa, rakibinde de olması gerekli. Kendi dönemimde ben listeyi almak için çaba sarf etmedim. Kısa bir dönem içerisinde çalışma yaptığım için ben kendi çevremdeki arkadaşlarımla çalışmaları yürüttüm. Kısa sürede olmasının sebebi kulübün bana aday olabileceğime dair evrakları vermemesiydi. O yazıyı aday olmamdan 1 hafta önce zor bir şekilde alabildim. Dolayısıyla orada çok sıkıntılı bir durum var. İnşallah bu durum zamanla değişir. Demokratik ortamda Fenerbahçe için ne kadar çok aday olursa o kadar iyi olur. İnsanların Fenerbahçe ile ilgili fikirlerini korkusuzca söylemesi benim için en önemli şeylerden biri. Çünkü benim de yıllardan beri yapmaya çalıştığım durumdu bu. Fenerbahçe'de yönetimden farklı düşünen insanlar, rahatlıkla kongrelerde düşündüklerini paylaşabiliyor ve biz buna öncü olduk. Ama Başkan Aziz Yıldırım, kongrelerdeki konuşmaları dinlemeden terk ediyor. İnşallah zamanla bunlar düzelir diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu