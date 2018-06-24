Diğer
Kategoriler

Hülya Avşar kızıyla sandık başında

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer’de kullandı. Anne-kız oy vermeye birlikte geldi.

Hülya Avşar kızıyla sandık başında

24 Haziran 2018 15:13

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. Beraber oy vermeye gelen Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, 1038 numaralı sandıkta bir süre sıra bekledikten sonra oylarını kullandı. Kabine ilk olarak Hülya Avşar, ardından da kızı girerek oylarını kullandı. Hülya Avşar kabinden çıktıktan sonra, “Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diyerek oy zarfını sandığa attı. Avşar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hülya Avşar hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 

Oyunu kullandıktan sonra seçimle ilgili düşüncelerini aktaran Avşar, “Tek istediğimiz hakkımızda en doğrusu olsun. Üzüntüsüz, sıkıntısız olsun, kolay olsun” dedi.
Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu araca binerek okuldan ayrıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç