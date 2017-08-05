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Hülya Koçyiğit: 'Ben dualarla iyileştim'

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı kaykay pistinin açılışında konuşan Hülya Koçyiğit, "Ben halkın dualarıyla iyileştim. Allah'a şükrediyor ve iyileşmem için dua eden her sevenime minnet duyuyorum" dedi.

Hülya Koçyiğit: Ben dualarla iyileştim

05 Ağustos 2017 17:48

Amerika’dan özel olarak gelen ekip tarafından inşa edilen kaykay parkı, ulusal ve uluslararası birçok profesyonel kaykay sporcusunun katıldığı festivalle hizmete açıldı. Festivalin açılışına onur konuğu olarak katılan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve Engin Altan Düzyatan, büyük ilgi gördü. Kaykay pistinde kayan gençlerden bazılarının düşerek taklalar atması izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Engin Altandüzyatan da kaykay kullandı. 

'Ben dualarla iyileştim'

Açılışta hastalığıyla ilgili açıklama yapan Hülya Koçyiğit, "Ben halkın duaları, iyi niyet dilekleriy ve bana gönderdikleri tertemiz enerjiyle iyileştim. Buna inandım. Allah'a şükrediyorum. Benim için dua eden her sevenime minnet duyuyorum. Ben ömrümün tüm günlerini iyilikler için koşuştursam bu güzelliği ödeyemem. Bana yapılan bu değerli duaları ödeyemem. Çok şükür sağlım yerinde, şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Gençler bana çok enerji veriyor. Çocukları bilgisayar oyunları yerine açık hava sporlarına yönlendirmemiz lazım. Bu şekilde gençler hem beden hem de ruh sağlıklarına kavuşur" şeklinde konuştu. 

Burak Türker - Samet Doğru
 

Etiketler: bursa, Engin altan düzyatan, Hülya Koçyiğit


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