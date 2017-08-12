Hülya Koçyiğit sağlığına kavuştu

Bodrum'de sahneye alan Cenk Eren, şarkıları ve sahne performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine doyumsuz bir gece yaşattı. Konuklar arasında yer alan Selim Soydan-Hülya Koçyiğit ve Ender Alkoçlar-Gülşah Alkoçlar çifti ile özel olarak ilgilenen Cenk Eren, misafirlerini selamladıktan sonra Hülya Koçyiğit'in yanına inerek elini öptü. "Sizi burada ağırlamak ne büyük bir şeref. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu gece bizi çok mutlu ettiniz. Türkiye'nin yetiştirdiği en özel sanatçılardan birisiniz ve burada olmanız benim için ayrıca bir gurur kaynağı. Harika görünüyorsunuz" ifadelerini kullanan Cenk Eren, Türk sinemasının efsane ismi Koçyiğit'e sarılarak duyduğu minnettarlığı gözler önüne serdi.

Cenk Eren'e hemen hemen tüm şarkılarında eşlik eden Hülya Koçyiğit, gece sonunda kendisi ile selfie çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Birçok hayranı ile selfie yapan ve tebessümü yüzünden hiç eksik olmayan Hülya Koçyiğit, bu görüntüsü ile kendisin seven herkesi mutlu etti.

Cenk Eren'in sahnesinin hemen öncesinde basın mensuplarının sorularını eşi Selim Soydan ile birlikte kol kola yanıtlayan Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Hülya Koçyiğit, kendilerine hoşgeldiniz diyen muhabirlere "Dün geldik yarın da döneceğiz inşallah. Kısa bir tatil. Çocuklarımız bu oteli işletmeye başladığından beri ilk kez geliyoruz. Bir anlamda hayırlı olsun demeye geldik. Torba Bodrum'un en şık yerlerindendir" ifadelerini kullandı.

"Sağlığıma kavuştum"

Bir muhabirin esprili "Sahalara dönecek misiniz tekrar?" sorusuna gülümseyerek "Sağlığımız el verdiği müddetçe her zaman" yanıtını veren Koçyiğit, Amerika'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlık durumundaki gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

"Böylesine önemli bir ameliyat geçirmeden önce bir tek şey istedim. Benim için dualar edin dedim. Belki de dualar sayesinde tekrar sağlığıma kavuştum. O yüzden kalbim minnet ve şükran dolu. Bana dua eden, bana iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür sağlığım yerinde. Ciğerlerimin tekrar eski işlevini yapar hale gelmesi için yürüyüş yapmam gerekiyor. Yüzmem gerekiyor. Ciğerlerimi tekrar genişletmem gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak bir şey."



Eren Ayhan

