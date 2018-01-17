Hummel, hedeflerini açıkladı

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında spor giyim şirketi olan Hummel'ın 100'üncü yılı olan 2023 yılındaki hedefleri konusunda açıklamalar yapıldı. Toplantıya Hummel Türkiye CEO'su Zeynel Akbulut, Hummel Global CEO'su Allan Vad Neilsen ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Zeynel Akbulut, 2023 hedefleri, hedefledikleri ciro, ürünlerin yüzde 100 yerli olması hakkında açıklamalar yaptı. Allan Vad Neılsen ise 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye güvenerek yatırımları arttırdıklarını söyledi.

15 Temmuz sonrası Türkiye'ye yatırım kararı aldıklarını ifade eden Zeynel Abulut, ''Ülkemize hep güvendim. 15 Temmuz sonrasında yabancı yatırımcılar frene basarken, ben bunu fırsat bildim ve krizi fırsata çevirdik. Ortaklarımı ikna ettim ve 15 Temmuz sonrası ciddi bir sermaye getirdiler. 15 Temmuz'dan bu güne kadar 45 tane mağaza açtım'' dedi.

''2023 ciro olarak 1 milyar TL olarak hedefledik''

Şirketin 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerini açıklayan Akbulut, ''2023'de Türkiye'de minimum 250, yurtdışında da minimum 500 mağazaya ulaşacağız. Güzel tarafı yüzde 100 Türk malı olan ürünleri ihracat yaparak bunu gerçekleştireceğiz. Ciro olarak 1 milyar TL olarak hedefledik. Aslında 1 milyar TL'in üzerinde olabilir. Ortaklarımızı yanıltmama adına 1 milyar TL ciro hedefini koyduk'' şeklinde konuştu.

''5 yıl içinde yaklaşık 30 ülkeye yayılmış olacağız''

Şirketin Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı içeren çok geniş bir bölgede ki perakende yapılanmasının yönetimini Türkiye'deki merkezine bırakmasını değerlendiren Akbulut, ''Bu konuda Türkiye olarak gurur duyuyoruz. 100 yıllık bir marka gelip Türkiye'den küreselleşmeye çalışıyorsa bizim ve çalışanlarımızın başarısıdır. Ürünler yüzde 100 Türk malı. 2017 yılında 5 milyon adet tekstil ürünü 2023'de 12 milyon adete çıkacağız. 5 yıl içinde yaklaşık 30 ülkeye yayılmış olacağız. Şunda 7 ülkede varız'' ifadelerini kullandı.

Spor giyimi daha çok gençlerin tercih ettiğini söyleyen Akbulut, ''Türkiye nüfusunun yüzde 70'i, 30 yaş altında. Spor günümüzde yaşam tarzı haline geldiği için spor markaların doğru fiyat, doğru kalite ve doğru modeller çıkardığı zaman şanları yüksek olur. Gençleri spora davet ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

''Türkiye'ye ve buradaki partnere güveniyoruz''

15 Temmuz sonrası Türkiye'ye yaptıkları yatırımı değerlendiren Allan Vad Nielsen, 15 Temmuz gerçekleştiğinde buradaki partnerlerimiz ile birlikte durmak yerine yatırımları yükseltme kararı aldık. Türkiye'ye ve buradaki partnere güveniyoruz. Türkiye'nin başarılı olacağına ve yaşanan hadisenin buna engel olmayacağına inandık. O yüzden daha hızlı ne kadar hızlı yatırım yapabiliriz ve daha fazla yatırımcıyı Türkiye'ye getirebiliriz diye planlarımızı yaptık. Buradakiler ürünler yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor. Gelecek yıllarda buradaki yatırımları ikiye katlayacağız. Diğer ülkelere yatırım hakkını da buradaki şirket üzerinden yapıyoruz'' dedi.

Şirketin Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı içeren çok geniş bir bölgedeki perakende yapılanmasının yönetimini Türkiye'deki merkezine bırakmasını değerlendiren Neilsen, ''Çünkü Türkiye'deki ekibimize çok güveniyoruz. Buradaki insanlar bu zincire çok hakim. Avrupa'da böyle bir zincir yok. Malın seçimi, ürünün kalite kontrolü ve aynı zamanda ürünlerin fabrikası buruda olduğu için buraya güvenimiz tam. Bu konuda Türkiye'yi hiçbir şekilde sorgulamadık ve bunun doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Türkiye'deki yatırımları daha çok hızlandıracağız'' şeklinde konuştu.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun