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HUMMEL Spormarket.com.tr’de

Spormarket Hummel'ın en şık ve en yeni modellerini sizin için seçti.

HUMMEL Spormarket.com.trde

23 Aralık 2016 14:40

Alman markası olarak bilinen Hummel'ın Türkiye tarihi 2010 yılında başlıyor. 2010 yılından bugüne ayakkabı ürünlerindeki çeşitlilik ve spor giyim ürünlerindeki rahatlığı ile Türkiye'de tercih edilen bir marka haline gelen Hummel, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takım halinde yapılan sporlardan başta futbol ve basketbol olmak üzere, voleybol ve hentbol takımlarına ayakkabı ve giyim koleksiyonları hazırlayan Hummel, günlük hayatımızda yaptığımız bireysel sporlar için de eşofman ve ayakkabılar üreten bir marka.

1999 yılında farklı bir çalışmaya imza atarak sporda modayı öne çıkaran Hummel,1970’lı yıllarda tasarladığı eşofmanları küçük dokunuşlarla yenileyerek retro tarzı benimseyen yeni neslin tercihi olmayı başardı. Spor aktiviteler haricinde günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilecek Hummel spor ayakkabı modelleri, bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak montlar ve yelek çeşitleri, klasik modeller dışında dikkat çeken eşofman modelleri, spor tayt ve tşörtler vazgeçilmeziniz olmaya aday. Erkek giyim kategorisinde yer alan erkek eşofman altı, erkek şort, ve tasarımlarıyla öne çıkan üst giyim grubu erkek sweatshirt, erkek sweat, erkek yelek ve erkek mont; yine bayan kategorisinde yer alan bayan eşofman altı, bayan şort ile bayan üst grubunda dikkat çeken bayan atlet, bayan sweat, bayan mont ve çocuk kategorisinde yer alan çocuk eşofman, çocuk mont, çocuk tişört, ürünleriyle, spor çanta, terlik, mayo alternatifleri ve yeni sezon ürün kategorisine bakmadan alışveriş yapmamanızı tavsiye ederiz. Bu kış tüm aile Hummel'lı olmalı.

Ayrıca, ayaklarınızın rahatlığı ve konforlu hareket edebilmeniz için birbirinden farklı renk çeşitleri ile aradığınız spor ayakkabılara ve alternatif modelleriyle spor giyim ürünlerine ulaşacağınız doğru adrestesiniz.  www.spormarket.com.tr  sitesi üzerinden online olarak alışverişinizi gerçekleştirebilir yeni sezonun en beğenilen ürünlerine güvenli alışveriş ve net %40 indirim avantajı ile sahip olabilirsiniz.

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