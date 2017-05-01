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Humus’tan bin 850 sivil daha tahliye edildi

Suriye'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus’un El-Waer bölgesinden tahliyeler devam ediyor. İHH ekipleri sivillere acil yardım paketleri dağıttı. Dün gece yapılan tahliyede bin 850 kişi daha İdlib’e getirildi.

Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi

01 Mayıs 2017 18:00
Humus’tan bin 850 sivil daha tahliye edildi - Tıkla İzle

Rejim ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucu dün gece gerçekleşen tahliyelerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı görevlileri sivillerin ihtiyaçlarını karşıladı. Humus'tan gerçekleşen tahliye ile ilgili bilgi veren Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Lojistik Merkezi Suriye Çalışmaları Basın Danışmanı Selim Tosun, “Suriye'de devam eden mevcut durumun başladığı ilk günden itibaren Suriyeli mazlumların mağduriyetlerini gidermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Özellikle vakfımızın yürüttüğü insani diplomasi faaliyetleri, en az insani yardım çalışmalarımız kadar büyük önem taşıyor. Humus'un El-Waer ilçesinden 50 otobüs, 8 ambulansla gerçekleşen tahliyede bin 850 sivil daha İdlib bölgesindeki geçici barınma merkezine yerleştirildi. İHH ekipleri sivillere acil yardım paketleri dağıttı. Bu tahliye ile bugüne kadar İdlib’e gelenlerin sayısı 9 bin 350’e ulaştı. Toplamda 13 bin kişi daha tahliye edilecek. Bu arada hasta ve yaralılar da İHH ambulansları ile İdlib’teki Sahra hastanelerine getirilerek tedavi altına alındı” diye konuştu. 

Ecevit Cemiloğlu
 

Etiketler: humus, İdlib, tahliye


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