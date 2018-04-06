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Hünerli Eller’ de boncuk işliyor, kazancını Mehmetçiğe gönderiyor

Boncuktan çeşit çeşit takılar yapan 73 yaşındaki Zerkalem Teyze, günlük yevmiyesinin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Mehmetçikleri evladı gibi seven Zerkalem teyze,‘‘İsterdim ki onların botlarını yıkayayım ama elimden bu kadarı geliyor’’ dedi.

Hünerli Eller de boncuk işliyor, kazancını Mehmetçiğe gönderiyor

06 Nisan 2018 12:03
Hünerli Eller’ de boncuk işliyor, kazancını Mehmetçiğe gönderiyor - Tıkla İzle

Türk milleti, Zeytin Dalı harekatında teröristlerle çatışan Türk askerlerine destek olmaya devam ediyor. 73 yaşındaki Zerkalem Karataş’ta Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda yaptığı takıları satarak Mehmetçiğe destek oluyor. 18 sene Almanya’da çalıştıktan sonra emekli olarak Türkiye’ye temeli dönüş yapan Zerkalem teyze, Çınarçık depreminde yaşadığı maddi sarsıntıyla boncuk işlemeye başlıyor. Boncuk yaparak bugüne kadar 3 öğrenci okutan Zerkalem Teyze, Türk askerine de günlük kazancını bir kuruş almadan gönderiyor.

‘‘Nerede bir gelir elde etsem Mehmetçik Vakfı’na gönderirim’’

Sattığı boncuklardan elde ettiği tüm geliri Mehmetçiklere gönderen Zerkalem Karataş, “Belediye başkanımız Temel Karadeniz’den Allah razı olsun, çok iyi bir iş yaptı. Bize çok iyi bir imkan tanıdı, hiçbir şey vermeden gelip buraya konduk. Burada çok güzel satışlar yapıyoruz ben de düşündüm ki gelirimi Mehmetçik Vakfı’na göndereyim. İlk geldiğim hafta 100 TL gönderdim üçüncü hafta 70 TL, dün de 50 TL gönderdim. Elimden ancak bu gelebiliyor, bunu yapabiliyorum bu kadar gönderebiliyorum. Yardım imkanı olduğu zaman nerede bir gelir elde etsem Mehmetçik Vakfı’na gönderirim. Biz yine kazanırız Allah bize vermiş’’ ifadelerini kullandı. 

‘‘İsterdim ki onların botlarını yıkayayım’’ 

Mehmetçiklere dualar ettiğini ifade ederek sözlerini sürdüren Zerkalem Teyze, ‘‘Şükürler olsun satışlarda oluyor duyan geliyor alıyor, eşim de bana yardım ediyor. Boncukların gözlük bağlarını eşim yapar, ben de düğümlerim ondan sonra da düzenleyip getiririm. Evlatlarımız Mehmetçiklerimiz için hep ağlıyorum, onlar bizim yavrularımız. Allah analarına yardım etsin, Allah analardan razı olsun böyle evlatlar yetiştirdikleri için. İsterdim ki onların botlarını ayakkabılarını yıkayayım. Ayakkabılarını çıkartıyolar, kaç gün pişmiş çok üzülüyorum onlara. Beş vakit namazda hep dua ediyorum onlar için. Allah’ım onlar sana emanet, sen emanetine koru diyorum. Allah emanetini korur mutlaka’’ dedi. 

‘‘Cumhurbaşkanımız lütfen bir kere gelip, bizi görsün’’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı satış yaptığı dükkanına davet eden Zerkalem teyze, ‘‘Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun lütfen bir kere buraya gelsin. Ben sitesine giriyorum bazen yazıyorum, lütfen bize de gel diye. İnşallah bize de gelir bir kere, bekleriz eşi hanımefendi Emine hanımı da bekliyoruz. 

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen Hünerli Eller Çarşısı’nda 24 ahşap dükkan bulunuyor. Kadınlar, ahşap boyama, takı tasarım, ebru, keçe işi, resim, cam süsleme gibi birçok kategoride emek verdikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek sağlıyor.  

Fethiye Mutaf

Etiketler: Hünerli Eller

 

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