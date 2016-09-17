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Hünnap, kiraz ve vişneye alternatif oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde yetiştirilen hünnap, vişne ve kiraza alternatif oldu.

Hünnap, kiraz ve vişneye alternatif oldu

17 Eylül 2016 10:38

İlçeye bağlı Yeşilköy’de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Kahraman, son yıllarda kiraz ve vişneden para kazanamaması üzerine alternatif ürün olarak Hünnap yetiştirmeye karar verdiğini dile getirdi.
Hünnap’a ilgi duyan vatandaşların ilgi odağı haline geldiği bahçesinde her gün meraklı çiftçileri ağırlayıp bilgiler verdiğini dile getiren Kahraman, “Hünnap yetiştirme kararı vermekle çok isabetli bir iş yaptığımı sanıyorum. Simav’ın iklim ve toprak yapısı hünnap yetiştirmeye çok elverişli. Ancak bu güne kadar hünnap yetiştiren kimse çıkmamış. Bir fidanın ortalama 30 kilo gram dolayında ürün verdiğini söylüyorlar. Hünnapın hasadı en az 6-7 hafta sürüyor, şimdi meraklıları bahçeme kadar gelip benden bilgi alıyorlar” dedi.
Bahçesinde ürettiği hünnapları Simav’da Pazar yerinde kilosu 5 TL’den satmayı planladığını dile getiren üretici Kahraman, “Hünnap Simav’ı, Simavlılarda hünnapı çok sevdik. Çiftçi arkadaşlarımı kiraz ve vişneye alternatif ürün olarak hem verimli hem de şifalı bitki yetiştirmeye davet ediyorum" diye konuştu. 

Etiketler: Ahmet Kahraman, hünnap, kiraz, vişne


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