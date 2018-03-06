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Hunt: Showdown çıkışının ilk haftasında büyük beğeni topladı

Açık dünya türüne PvP ve PvE öğelerini bir arada ekleyen Hunt: Showdown, Western soslu post apokaliptik bir dünyada canavarları öldürmeye davet eden rekabetçi yapısı ile çıktığı hafta Steam oyunları arasında en çok satanlar listesine girdi.

Hunt: Showdown çıkışının ilk haftasında büyük beğeni topladı

06 Mart 2018 11:39

Kapalı Alfa sürecinin ardından 22 Şubat’ta Steam üzerinden erken erişime açılan Crytek’in merakla beklenen yeni oyunu Hunt: Showdown, ilk haftasında en çok satan oyunlar arasında yer aldı. Şirket açıklamasına göre açık dünya türüne PvP ve PvE öğelerini bir arada ekleyen Hunt: Showdown, Western soslu post apokaliptik bir dünyada canavarları öldürmeye davet eden rekabetçi yapısı ile çıktığı hafta Steam oyunları arasında en çok satanlar listesine girdi. Açıklamada yerli ve yabancı birçok oyun basını tarafından Crytek’in gerçekçi grafik ve oynanabilirlik kalitesini Hunt: Showdown ile bir üst seviyeye taşıdığı belirtildiği, atmosfer olarak da oyunun eşi benzeri olmadığının altı çizildiği kaydedildi.  

 

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