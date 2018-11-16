Hunt: Showdown için 3,0 güncellemesi yayınlandı

Crytek'in erken erişimdeki ses getiren yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı. 3.0 adı verilen güncelleme ile birlikte, oyuna yeni içerik ve geliştirmeler eklendi. Güncelleme ile birlikte oyuna yepyeni bir harita olan Louisiana temalı Lawson Delta ekleniyor. NVDIA'ya özel yeni geliştirmeler ve güncellenmiş oyuncu eşleştirme sistemi de yenilikler arasında olacak.

TwitchCon 2018 kapsamında oyunculara tanıtılan Lawson Delta, yeni bir zaman aralığını da beraberinde getireceği bildirilirken 'Gün Işığı' ismi verilen yenilik ile oyuncular güneşin parlak ışığı altında başarılı olabilmek için, her zamankinden daha fazla gizliliğe ihtiyaç duyacaklar. Güncellenmiş yeni beceri ve tecrübeye dayalı eşleştirme sistemi, satrançta kullanılan Elo derece sistemine dayandığı belirtilen ve bu konuda sorun yaşayan oyuncuların sorunlarının çoğunu çözdüğü kaydedilen oyunda, içerik geliştirmelerinin de yapıldığı yeni güncelleme ile oyuna NVIDIA Highlights'ın eklenmesi ile birlikte, oyuncular maçlardaki en heyecanlı anlarını yakalayıp paylaşabilecekler.

Güncellemenin ardından, Hunt ekibinin Lawson Delta'nın oluşturulmasının ardındaki düşünce sürecini keşfettiği yeni Hunt: Showdown Geliştirici Günlüğü'nü yayınladı. Bölüm Tasarım Direktörü Chris Auty yeni harita Lawson Delta hakkında; "Haritayı tasarlarken yaptığımız araştırmalar doğrultusunda Louisiana mimarisini ve temasını oyuna oldukça gerçekçi bir şekilde yansıttık" şeklinde konuştu.

Ayrıca oyun, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edeceği bilgisi verildi.