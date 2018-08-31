Hunt: Showdown solo etkinliği başlıyor

Crysis’in yapımcıları tarafından geliştirilen, hayatta kalma temalı ödül avı oyunu Hunt: Showdown, kullanıcılarına bir hafta boyunca yeni bir etkinlikte bulunma şansı vereceğini duyurdu. Solo oyuncular yeni oyun içi etkinlikle bir hafta boyunca Hunt: Showdown’a hükmedecekler. 6 Eylül Perşembe 17.00 tarihine kadar Hunt: Showdown’da, çok oyunculu modlar seçilmeye devam edebilecek ancak oyuncuların solo kontratları alabilme şansları da olacak. Bu şekilde her rauntta 10 oyuncuya kadar solo oyuncu birbiri ile mücadele edebilecek. Solo Etkinlik maçlarında gerilim tırmanacak, sadece bir av ve sadece bir kazanan olacak.

Yapılan bilgilendirmede; solo etkinlik maçlarında yer alan oyuncular, ayrıca özel ödüllere hak kazanacaklar ve haritadan en çok av ile ayrılan oyuncular ödüle doyacaklar. Ödüller; İlk 50: 3500 altıN, İlk 10: 3500 altın, bir avcı için özel isim oluşturma, İlk 5: 3500 altın, bir avcı için özel isim oluşturma, isteğe bağlı 3 silah (1 büyük, 1 orta, 1 küçük) , isteğe bağlı 3 harcanabilir eşya, isteğe bağlı 3 alet ve 50 özellik değerinde puan ve ilk 3: İlk 5 oyuncu için geçerli tüm ödüller ve +1 prestij seviyesi şeklinde olacak.