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Hunt: Showdown, Xbox One’a geliyor

Crytek’in erken erişimdeki yeni oyunu Hunt: Showdown, Gamescom 2018 kapsamında yapılan bir duyuru ile Xbox One için yayınlanacağını açıkladı.

Hunt: Showdown, Xbox Onea geliyor

28 Ağustos 2018 15:46

Oyun tutkunlarının merakla beklediği açıklama geldi. Crytek ve Microsoft iş birliği ile yapılan bu açıklama ile Hunt: Showdown’un ilk olarak Xbox Game Preview portalına geleceği, daha sonra da Xbox One üzerinden tam sürüm yayınlanacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre Xbox kullanıcılarının henüz yayınlanmamış oyunları test edebildiği, geliştirme sürecine katıldığı ve geri bildirimlerde bulunarak oyunun gelişimine katkı sağlayabildiği bir platform olan Xbox Game Preview, tarihi henüz belli olmamakla beraber yakında Hunt:Showdown’u yayınlayacağını bildirmiş oldu. 

Hunt: Showdown yapımcısı Fatih Özbayram konu hakkında şunları söyledi: “Oyunu yepyeni bir kitlenin karşısına çıkartmak ve onlardan geri bildirimler almak için sabırsızlanıyoruz. Oyunumuzu bir üst seviyeye çıkartmanın ve birçok önemli adım atacağımızın heyecanı içerisindeyiz.”

Hunt: Showdow’un ne zaman Xbox Ön İzleme platformuna geleceği henüz açıklanmadı.  

 

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