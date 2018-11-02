Hunter Killer filmi Rusya'da yasaklandı

Kremlin'den Amerikan askerlerinin Rus devlet başkanını kurtardığı Hollywood filmine yasak geldi. Rusya hükümeti, Gary Oldman ve Gerard Butler'ın rol aldığı "Hunter Killer" filminin galasını iptal etti. Rusya Kültür Bakanlığı, Perşembe günü vizyona girmesi beklenen, 3. Dünya Savaşı'na engel olmak ve kaçırılan Rusya cumhurbaşkanının kurtarılmasını konu alan Hollywood filmi Hunter Killer'in (Avcı Katil) gösterimini iptal etti.

Kültür Bakanlığı, filmin iptaline gerekçe olarak, "Dağıtım şirketi Gosfilmofond, devlet film kütüphanesine gerekli kalitede filmin bir kopyasını teslim etmedi" açıklamasında bulundu.

Hunter Killer isimli Hollywood yapımı film, Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Amerikan denizaltısının, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini konu alıyor. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya devlet başkanını kurtarmaya ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmaya çalışıyor.

Öte yandan aynı film Eylül ayında Ukrayna'da yayınlanmadan önce, Rus ordusunun yüceltildiği düşüncesiyle yasaklanmak istenmişti.

Serkan Bayar

