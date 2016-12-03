İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Kartal’da bir adrese operasyon düzenledi. uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda toplam ağırlığı 50 kilogram gelen Hint Keneviri bitki parçaları (ot, esrar), toplam ağırlığı 350 gram gelen toz esrar, 3 adet hassas terazi, farklı çaplarda 10 adet fişek ele geçirildi.



Operasyon anı kamerada

Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin evde bulunan hurçları açtığı görülüyor. Açılan hurçların içinden uyuşturucu maddelerinin çıkarılması görüntülere yansıyor. Operasyonda Türkmenistan uyruklu G.K. (54) isimli bayan şahıs ile A.A. (24) ve C.A. (32) isimli erkek şahıslar yakalandı. Şüphelilerden 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.